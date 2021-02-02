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Германия закупила у России более трехсот тысяч респираторов FFP2

Более трехсот тысяч респираторов класса защиты FFP2 производства российской Кимрской фабрики им. Горького будут поставлены в Германию в течение февраля и марта этого года. Об этом 1 февраля сообщил Минпромторг.

«Российские респираторы Кимрской фабрики им. Горького будут поставлять в Германию. Речь идет о модели Лепесток-40 класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. шт. Отгружены они будут в феврале — марте 2021 года», — говорится в сообщении министерства.

Стоимость двух контрактов, заключенных с германским заказчиком, составляет более €130 тысяч евро. Заказы на поставку респираторов в ФРГ были получены фабрикой благодаря содействию торгового представительства РФ в Германии, добавили в Минпромторге.

С 25 января респираторы класса защиты FFP2 стали обязательными к ношению в общественных местах и трнаспорте в Германии. Аналогичные меры приняли и в Австрии. При этом подобные респираторы стоят дороже обычных масок и цена за штуку доходит до пяти евро.

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Комментарии (6)

ZavtraBudetLuchshe
Вы Гугл панорамы откройте, и посмотрите, что такое Кимры, в частности, улица Кириллова или центр города. Узбеки там работать не будут, до мск всего 130км))
Nafanka
"Что-то тут нечисто ..." (с) )))
Igor_VS
Сообщи своему начальнику, что ты плохой бот.
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