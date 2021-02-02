Германия закупила у России более трехсот тысяч респираторов FFP2

Более трехсот тысяч респираторов класса защиты FFP2 производства российской Кимрской фабрики им. Горького будут поставлены в Германию в течение февраля и марта этого года. Об этом 1 февраля сообщил Минпромторг.

«Российские респираторы Кимрской фабрики им. Горького будут поставлять в Германию. Речь идет о модели Лепесток-40 класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. шт. Отгружены они будут в феврале — марте 2021 года», — говорится в сообщении министерства.