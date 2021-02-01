Суд продлил арест счетов родственников Навального и директора ФБК до мая

Банковские счета родственников Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр НКО-иноагентов. — Прим. Ред.) Ивана Жданова, останутся под арестом до 3 мая 2021 года. Решение о продлении этого срока 1 февраля вынес Басманный суд Москвы.

«В понедельник в суде были рассмотрены четыре материала о продлении ареста счетов родственников Навального и Жданова, <...> продлили срок ареста до 3 мая», — приводит ТАСС информацию пресс-службы суда. Всего в рамках дела о легализации преступных доходов, которое было возбуждено во время летних протестов 2019 года, арестовано 130 счетов, отметили служители Фемиды.