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Суд продлил арест счетов родственников Навального и директора ФБК до мая

Банковские счета родственников Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр НКО-иноагентов. — Прим. Ред.) Ивана Жданова, останутся под арестом до 3 мая 2021 года. Решение о продлении этого срока 1 февраля вынес Басманный суд Москвы.

«В понедельник в суде были рассмотрены четыре материала о продлении ареста счетов родственников Навального и Жданова, <...> продлили срок ареста до 3 мая», — приводит ТАСС информацию пресс-службы суда. Всего в рамках дела о легализации преступных доходов, которое было возбуждено во время летних протестов 2019 года, арестовано 130 счетов, отметили служители Фемиды.

Срок следствия уже неоднократно продлевался, как и арест счетов.

По версии следствия, признанный в России иностранным агентом ФБК мог быть связан с отмыванием порядка миллиарда рублей. С января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники фонда, а также лица, имеющие отношение к его деятельности, могли получить от третьих лиц крупную сумму денег, «которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Полученные средства они якобы внесли на счета нескольких банков, а после перевели на расчетные счета ФБК. По этому делу были арестованы счета оппозиционеров.

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Комментарии (9)

any_5e4cfc41eb9fb
И, что характерно - всё по закону! )
265048588
Никто не хочет бороться с коррупцией, всё хотят её возглавить.
BobCat2
Прикольно - с 2016 года не могут установить отмывали или нет? Наверное правильно в таком случае арестовывать счета и следователей, ну чтобы они пошустрее работали. Кстати, если не найдут, то мы из своего кармана заплатим проценты по этому миллиарду. За время ареста. Из бюджета, а не из кармана того, кто тянет.
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