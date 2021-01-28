Следственный комитет продлил арест счетов соратников Навального по делу о легализации преступных доходов

Арест счетов сторонников оппозиционера был продлен по делу о легализации преступных доходов, которое было возбуждено во время летних протестов 2019-го.



«СКР уведомил о продлении арестов счетов у сторонников Алексея Навального по делу о легализации преступных доходов. Дело было возбуждено в разгар протестов летом 2019-го в Москве», — сообщил 28 января глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



По его словам, во время летних протестов 2019-го были арестованы около 200 счетов 150 сотрудников Навального. Срок следствия по делу о легализации преступных доходов «многократно продлевался». Чиков отметил, что последний раз продление было до 3 февраля 2021 года. Вместе с этим суды продлевают и аресты счетов сторонников оппозиционера.

