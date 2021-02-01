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Президент ФИФА: ЧМ-2022 пройдет со зрителями

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что матчи чемпионата мира в Катаре пройдут при заполненных зрителями трибунах.

«У нас будут заполненные стадионы. К тому времени COVID будет побежден, мы все научимся жить с этим», — цитирует Инфантино журналист Associated Press Роб Харрис в «Твиттере».

Финальная часть чемпионата мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Союз европейских ассоциаций подтвердил проведение чемпионата Европы в 12 странах. Присутствие зрителей на трибунах при этом продолжает оставаться под вопросом.

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