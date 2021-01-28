Борис Пиотровский: С осторожным оптимизмом надеемся, что матчи Евро-2020 пройдут в Петербурге со зрителями

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин, 28 января, провёл первую встречу с новым вице-губернатором Санкт-Петербурга Борисом Пиотровским, который теперь курирует подготовку к предстоящему турниру. Как сообщили в пресс-службе комитета по спорту, они обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе вопрос допуска зрителей на матчи по организации чемпионата Европы по футболу.

«В Петербурге любят и ценят футбол, и конечно, мы с осторожным оптимизмом надеемся, что матчи Евро этим летом в нашем городе пройдут со зрителями. Мы ежедневно мониторим ситуацию с коронавирусом, находимся в постоянном контакте с коллегами из оргкомитета и УЕФА. Руководство города сделает все, чтобы чемпионат Европы был организован на самом высоком уровне», — подчеркнул Борис Пиотровский.