Фото: Скриншот трейлера/Youtube.com

Обычно в этот период года вовсю идёт наградной сезон, но пандемия отодвинула «Золотые глобусы» и всякие «Оскары» на весну. В ожидании смотрим новинки февраля и делаем выводы сами.

«Расследование» / «The Investigation»

Скандинавский нуар про убийство журналистки

Где/когда: HBO — с 1 февраля 2021 года

Если вы думаете, что только Netflix развивает производство на языках народов мира, вы заблуждаетесь — он даже не был первым: американский HBO лет 15 тому назад начал активно пробираться в разные страны и раскрутил производство национального контента. На европейском пространстве особо плодовитым и рейтинговым стал HBO Nord — телегигант стран Северной Европы. Опытные зрители уже запомнили, что скандинавские телесериалы — тренд и must see, поэтому HBO не стал снимать американские ремейки крутых телепроектов прошлых лет, а просто, как и Netflix, стал показывать в американском телеэфире оригинальные телесериалы своих локальных подразделений с английскими субтитрами.



И вот 1 февраля состоится американская премьера нашумевшего шведского мини-сериала «Расследование», основанного на реальных событиях, произошедших в Копенгагене в августе 2017 года. Журналист-фрилансер Ким Валль договаривается об интервью с известным датским изобретателем Петером Мадсеном. После посещения его самодельной подводной лодки «Наутилус» девушка пропадает. За расследование берётся Йенс Меллер, глава отдела убийств полиции датской столицы. Дело оказывается непростым даже для такого профессионала: судно затоплено, свидетелей нет, а потенциальный убийца постоянно меняет свои показания.

В главных ролях — Сёрен Маллинг и Пилу Асбек, а снял 6-серийный проект датский сценарист и режиссёр Тобиас Линдхольм, между прочим, большой друг Томаса Винтерберга, который вместе с ним написал сценарий к лучшему европейскому фильму 2020 года — «Ещё по одной».



«Отпуск»

Семейная комедия о том, как русские отдыхают на югах

Где/когда: ТНТ — с 1 февраля 2021 года

Первый день последнего зимнего месяца подарит отечественному телезрителю семейную комедию в лучших традициях юмора телеканала ТНТ — «Отпуск».

По сюжету семья Беляевых из Норильска в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в южный гестхаус дяди Бори. На этот раз здесь всё по-новому: во-первых, у Бори появилась девушка Мадина, которую он увёл у самого крутого местного бизнесмена Таймураза, нажив себе проблем. Во-вторых, сами Беляевы находятся на грани развода, и за это лето непутёвый Сева должен доказать Ларе, что он хороший муж и отец. Но его тёща только и ждёт, чтобы Сева подставился. А тут ещё и старший сын Беляевых, Саша, хочет сделать предложение дочке дяди Бори, Люсе, у которой до курортного сезона уже появился парень. Здесь, у Чёрного моря, развернётся история двух семей, в каждой из которых люди борются за свою любовь.

В 16-серийной комедии ТНТ сыграли: Татьяна Догилева (которая, как обычно, всех переиграла), Павел Майков, Демис Карибидис, Юлия Подозёрова, Катрин Асси, Арарат Кещян, Валентина Карнаухова, Кузьма Сапрыкин, Святослав Королёв, Сергей Епишев и Александр Волохов.



«Улица Светлячков» / «Firefly Lane»

Мелодрама про женскую дружбу



Где/когда: Netflix — с 3 февраля 2021 года

Сразу после финала полюбившегося зрителю адвокатского телесериала «Форс-мажоры» Netflix быстро «подхватил» Кэтрин Хайгл и предложил голливудской актрисе с репутацией скандалистки новый телепроект. А именно — сериал про то, как тётеньки должны помогать тётенькам в этом непростом мужском мире и что круче женской дружбы нет ничего на свете — даже зожники и фитоняши отдыхают.

В общем, Кэтрин Хайгл снялась в мелодраме «Улица Светлячков», где на пару с Сарой Чок они сыграли лучших подруг, чья дружба десятилетиями подвергается испытаниям всех прелестей женского характера. При этом замкнутая и скромная Кейт Маларки всегда остается в тени энергичной журналистки Талли Харт.

10-серийная «Улица Светлячков» снята по мотивам одноимённого романа-бестселлера популярной американской писательницы Кристин Ханны. К слову, все её многочисленные романы переведены на русский язык, а «Светлячок-лейн» вышел в 2008 году.



Фото: Скриншот трейлера/Youtube.com

«Невидимый город» / «Invisible City»



Бразильское детективное фэнтези

Где/когда: Netflix — с 5 февраля 2021 года

Ещё одна февральская новинка Netflix — на этот раз из Бразилии. Оригинальный телепроект называется «Невидимый город» и повествует о детективе Природоохранной полиции Рио-де-Жанейро Эрике. Во время патрулирования пляжей он находит труп загадочного животного. Расследование заводит полицейского в таинственный мир, населённый существами, обычно невидимыми простому человеку.

«Невидимый город» — это первый экшн-проект в формате игрового кино известного бразильского режиссёра и сценариста Карлоса Салданы, номинированного на премию «Оскар» за суперуспешные анимационные франшизы «Ледниковый период» и «Рио». Режиссёр-аниматор снял фэнтези-сериал по мотивам истории, разработанной современными бразильскими писателями, авторами многочисленных бестселлеров, Рафаэлем Дракконом и Каролиной Муньос.

Основная идея «Невидимого города» — защита окружающей среды и спасение природы от гибельной деятельности человека — в русле народных преданий и сказаний коренного населения современной Бразилии, у которого связь с природой была возведена в культ. В главной роли — популярный бразильский актёр Марко Пигосси, известный по австралийскому телесериалу «Страна приливов», выходившему на Netflix в 2018 году.

«Уравнитель» / «The Equalizer»

Криминальная драма про справедливость в эпоху #BlackLivesMatter

Где/когда: CBS — c 7 февраля 2021 года

Американские национальные телевещатели активно пытаются противопоставить стримингу что-то достойное. Так, телеканал CBS решил сделать ставку на классику и запускает в свой эфир как бы ребут одновременно и своего популярного телесериала из 80-х, и парочки полнометражных фильмов последнего десятилетия с Дензелом Вашингтоном. Нас ждёт новый «Уравнитель» — правда, в угоду фем-трендам теперь главный герой стал главной героиней и играет её Куин Латифа.

В центре возрождённой франшизы — Робин МакКолл, загадочная женщина (читай — экс-оперативница), естественно, мать-одиночка, и, конечно же, у нее непутёвая дочь-подросток (чтоб уж наверняка). Она помогает несправедливо пострадавшим простым людям добиться правосудия. Компанию Куин Латифе в обновлённом «Уравнителе» составили: Крис Нот, Адам Голдберг, Лоррейн Туссен и Тори Киттлз. Сериал начнут показывать сразу же после главного спортивного события года Америки — Суперкубка.



«Кларисса» / «Clarice»

Спин-офф «Молчания ягнят»

Где/когда: CBS — с 11 февраля 2021 года

Телеканал CBS разошёлся не на шутку! В середине февраля в его эфирной сетке появится настоящий сериал-бомба, который все ждут, затаив дыхание, — спин-офф «Молчания ягнят» — драма «Кларисса», как нетрудно догадаться, про агента ФБР Клариссу Старлинг, которую в том самом культовом фильме играла Джоди Фостер, а потом и Джулианна Мур. Итак, это уже второй сериал по мотивам цикла романов Томаса Харриса про Ганнибала Лектора и компанию.

Сюжет спин-оффа разворачивается спустя некоторое время после событий «Молчания ягнят». На дворе 1993 год, всё тот же Вашингтон. Первоклассный агент ФБР Кларисса Старлинг по-прежнему расследует дела об изнасилованиях и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекают безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличьях. Но и за мощной силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придётся разобраться.

Новый сериал придумали сценаристы Алекс Куртцман и Дженни Люмет, шоураннером выступила Элизабет Клэвитер, продюсер меддрамы «Резидент». Роль Клариссы Старлинг исполнила звезда телесериала «Милые обманщицы» Ребекка Бридс. В остальных ролях: Кэл Пенн, Джейн Эткинсон, Ник Сэндоу и Майкл Кудлиц.



Фото: Скриншот трейлера/Youtube.com

«Молодой Скала» / «Young Rock»

Ситком про юность Дуэйна Скалы Джонсона

Где/когда: NBC — с 16 февраля 2021 года

Американский телеканал NBC, производящий лучшие ситкомы в олдскульной манере, решил воспеть живую голливудскую кинозвезду — мистера Дуэйна Скалу Джонсона — и в расчёте на его чувство юмора снять ситком про юность будущего чемпиона-рестлера и звезду американского футбола. Сам Дуэйн Джонсон с радостью снялся в сериале про себя, любимого, а в разные годы его лихой молодости (10, 15 и 18 лет) его сыграли другие актёры. Сериал «Молодой Скала» придумала Нахнатчка Кхан, создательница популярного эмигрантского ситкома ABC «Трудности ассимиляции».

Маленькая деталь: события телесериала разворачиваются в будущем, в 2032 году, когда мистер Джонсон решает баллотироваться на пост президента США и в ходе избирательной кампании вспоминает свою насыщенную биографию.

«За час до рассвета»

Ретродетектив от режиссёра «Тобола»

Где/когда: more.tv — с 16 февраля 2021 года

Ещё один отечественный телесериал претендует на лавры телехита — 16-серийная остросюжетная драма «За час до рассвета» на стрим-сервисе more.tv.

1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник — майор Шумейко, по прозвищу Сатана, — человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и, чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Однако скоро становится очевидно: война, идущая в мирное время — когда непонятно, кто друг, а кто враг, — ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.

Сериал «За час до рассвета» снял режиссёр исторической драмы «Тобол» Игорь Зайцев. В главных ролях: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Максим Белбородов, Артур Ваха, Алёна Михайлова, Агния Дитковските, Мария Лисовая, Александра Флоринская, Владимир Зайцев, Иван Агапов и другие.

Фото: Скриншот трейлера/Youtube.com

«Племена Европы» / «Tribes of Europa»

Немецкий сай-фай-боевик

Где/когда: Netflix — с 19 февраля 2021 года

Netflix продолжает продвигать миру модные немецкие телепроекты: на очереди — фантастический мини-сериал «Племена Европы».

Действие происходит в далёком будущем, в 2074 году, когда Европа оказывается расколотой на множество племён и микрогосударств, как в эпоху феодальной раздробленности в Средние века. Главные герои — двое братьев и сестра, которые случайно завладевают таинственным кубом и оказываются втянутыми в масштабный конфликт. Как обычно, человечество ожидает очередной апокалипсис, и главным героям предстоит спасти мир.

Продюсерами сериала «Племена Европы» выступили Квирин Берг и Макс Видеманн, подарившие нам культовую «Тьму». В главных ролях: Генриетта Конфуриус, Оливер Мазуччи и Давид Али Рашед.

«Чёрная лагуна: Холмы» / «El Internado: Las Cumbres »

Испанский мистический детектив

Где/когда: Amazon Prime Video — с 19 февраля 2021 года

Конкурент Netflix — потоковый сервис Amazon Prime Video — продолжает популяризировать испанские телесериалы. С 19 февраля для его подписчиков будет доступен мистический школьный хоррор «Чёрная лагуна: Холмы». По большому счёту, это ребут молодёжной драмы испанского телеканала Antena 3 «Чёрная лагуна», выходившей в эфир на протяжении семи сезонов в конце «нулевых».

Тогда события разворачивались вокруг школы-интерната «Чёрная лагуна», где учатся дети самых влиятельных семей Испании. В закрытом интернате начинают происходить самые страшные события, связанные как с жуткими семейными секретами прошлого, так и с окрестным лесом, который таит в себе немало загадок: таинственным образом оттуда исчезают люди, лес населён мифическими животными, а ночью там происходят и вовсе немыслимые вещи…

Прошло 10 лет, и «Чёрную лагуну» расконсервировали, чтобы рассказать новую жуткую историю из жизни интерната для непослушных мальчиков и девочек, которые живут в условиях строгой и суровой дисциплины, необходимой для их реинтеграции в общество. Школа расположена рядом со старым монастырём в труднодоступном месте среди гор, а вокруг опять лес, дом для древних легенд, угрожающих ученикам. В главных ролях: Азия Ортега, Альберт Салазар, Дэниэл Ариас и Даниэла Рубио.

Фото: Скриншот трейлера/Youtube.com

«Панки Брюстер» / «Punky Brewstar»

Ситком про взрослую женщину и маленькую девочку

Где/когда: Peacock — c 25 февраля 2021 года

Но это еще не все истории возрождений былых заслуг. Вот и VOD-платформа Peacock идет по этому пути и штампует телехиты NBC далёкого прошлого. В конце февраля нас ожидает ребут очередного семейного ситкома из середины 80-х годов XX века — «Панки Брюстер».

Тогда комедийное телешоу рассказывало о жизни забавной девчонки по имени Панки Брюстер, и её играла совсем юная Солейл Мун Фрай. Теперь актрисе уже 44 года, и она решила вспомнить беззаботное детство и возродить свой старый телесериал.

Современная Панки Брюстер, мать троих детей, пытается наладить собственную жизнь и знакомится с маленькой девочкой, очень похожей на неё в детстве. Из оригинального ситкома 1980-х вернётся и ещё одна актриса — Чери Джонсон. Среди звёздных новичков проекта — слегка подзабытый актёр Фредди Принц-младший.



Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

