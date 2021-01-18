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Константин Хабенский ловит преступников в трейлере сериала «За час до рассвета»

В Сети появился трейлер исторического сериала «За час до рассвета». По сюжету вернувшийся с фронта лейтенант Денис Журавлёв начинает работать в милиции и вместе со своим начальником по прозвищу Сатана берётся за разоблачение преступной группировки. Главные роли в многосерийном проекте исполняют Константин Хабенский и Андрей Бурковский. Помимо них, в «криминальной ретродраме» появляются актёры Артур Смольянинов, Алёна Михайлова, Максим Белбородов, Агния Дитковските.

Фото: скриншот трейлера

Как говорится в описании под роликом, в какой-то момент герои поймут, что, начав бороться с лидером банды по прозвищу Клещ, который с особой жестокостью убивает горожан, они «попали на гораздо более запутанную войну», чем казалось сначала. Режиссером истории выступил Игорь Зайцев («Тобол», «Каникулы строгого режима»).

Точная дата премьеры не сообщается.

Фото: скриншот трейлера
Фото: скриншот трейлера
Фото: скриншот трейлера
Фото: скриншот трейлера
Фото: скриншот трейлера
Фото: скриншот трейлера

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Комментарии (1)

Петр Петров
Сериал про ХОРОШИХ милиционеров уже не выполняют свое предназначение. Народ по соц опросам презирает людей служащих!!!
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