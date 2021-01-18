В Сети появился трейлер исторического сериала «За час до рассвета». По сюжету вернувшийся с фронта лейтенант Денис Журавлёв начинает работать в милиции и вместе со своим начальником по прозвищу Сатана берётся за разоблачение преступной группировки. Главные роли в многосерийном проекте исполняют Константин Хабенский и Андрей Бурковский. Помимо них, в «криминальной ретродраме» появляются актёры Артур Смольянинов, Алёна Михайлова, Максим Белбородов, Агния Дитковските.
Как говорится в описании под роликом, в какой-то момент герои поймут, что, начав бороться с лидером банды по прозвищу Клещ, который с особой жестокостью убивает горожан, они «попали на гораздо более запутанную войну», чем казалось сначала. Режиссером истории выступил Игорь Зайцев («Тобол», «Каникулы строгого режима»).
Точная дата премьеры не сообщается.