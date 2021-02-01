Рекордно низкое исполнение бюджета в комитете по делам Арктики проверит КСП

Контрольно-счётная палата начала проверку финансово-хозяйственной деятельности комитета по делам Арктики, сообщает КСП 1 февраля. Ранее на заседании петербургского правительства комитет назвали главным аутсайдером в вопросе исполнения бюджета в 2020 году.

В ходе проверки КСП намерена оценить законность, эффективность и целевое использование средств бюджета в комитете за 2019–2021 годы.