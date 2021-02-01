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Рекордно низкое исполнение бюджета в комитете по делам Арктики проверит КСП

Контрольно-счётная палата начала проверку финансово-хозяйственной деятельности комитета по делам Арктики, сообщает КСП 1 февраля. Ранее на заседании петербургского правительства комитет назвали главным аутсайдером в вопросе исполнения бюджета в 2020 году.

В ходе проверки КСП намерена оценить законность, эффективность и целевое использование средств бюджета в комитете за 2019–2021 годы.

В ведомстве отмечают, что в 2019-м он израсходовал 97,5 млн рублей, при этом 67 % из них было направлено на содержание самого комитета и только 30 % — на развитие научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей города с регионами Арктической зоны России. На 2020-й комитету из бюджета выделяли 119 млн рублей, только 81 % из них потрачен.

Проверка завершится 10 марта.

Ранее в Смольном отчитались, что в 2020 году на 98,5 % выполнили план по расходам — всего из бюджета было потрачено 710 млрд рублей. Самые большие остатки ассигнований остались у комстроя (1,7 млрд рублей), комитета по развитию транспортной инфраструктуры (1,6 млрд рублей) и комздрава (1,1 млрд рублей). У комитета по делам Арктики самый низкий процент исполнения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

IvanSt
Есть телеграм-канал "Капитан Арктики". Он этот комитет стебал с самого его (комитета) создания. Если вкратце: сотрудники ходят на работу и тупо не знают, чем себя занять. Иногда совершают ритуальные действия. Например, председатель комитета ездил по арктическим регионам и подписывал соглашения с их губернаторами о каком-то сотрудничестве. За годы существования комитет провел какие-то мероприятия типа фестивалей и чего-то такого. Ну и сбоку постоял в каких-то темах. Зачем он существует -- вряд ли кто-то сможет, наверное, объяснить. Все арктические учреждения, работающие в СПб, всю свою жизнь прекрасно обходятся без него.
grannie
Интересно, кто заинтересант этой откровенной бюджетной кормушки...
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