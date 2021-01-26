Смольный выполнил план по расходам в 2020 году на 98,5%. Самые большие «остатки» у стройки, транспорта и здравоохранения

Самые большие остатки ассигнований остались у комстроя (1,7 млрд рублей), КРТИ (1,6 млрд рублей) и комздрава (1,1 млрд рублей). Самый низкий процент исполнения у комитета по делам Арктики (81,8%). Также в пятерке аутсайдеров оказались Уставный суд, комитет по внешним связям, уполномоченный по защите прав предпринимателей и комстрой.

В пандемийный год петербургские чиновники смогли похвастаться более качественным расходованием бюджетных средств. Как рассказал 26 января на заседании правительства города глава комитета по финансам Алексей Корабельников, всего было потрачено 710 млрд рублей, план исполнен на 98,5%.

Адресная инвестпрограмма была исполнена на 95,4%, что является лучшим показателем за 10 лет, отметил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко. Здесь самые большие остатки также у комстроя (1,2 млрд рублей), КРТИ (0,9 млрд рублей), комитета по энергетике (0,8 млрд рублей), комитета имущественных отношений (0,2%).

В целом план по созданию социальной инфраструктуры выполнен на 96,3%, дорожно-транспортной — на 95,2%, по коммунальному хозяйству — на 94,2%, по жилью — на 94,1%.

Глава КРТИ Андрей Левакин пояснил, что не освоенные его ведомством средства пришлись на проекты метростроения и ШМСД. Проблема была в запаздывании с проектами планировки территории, а также в реорганизации главного подрядчика.

Глава комздрава Дмитрий Лисовец сообщил о проблемах со стороны поставщиков, из-за которых часть лекарств не удавалось закупить в срок. Также, по его словам, часть закупок препаратов со следующего года возьмет на себя федеральное правительство, и региональный бюджет решил не тратить деньги, чтобы не создавать невостребованный остаток.