За сутки в Петербурге от коронавируса скончались 53 человека

437 человек попали в российскую летальную статистику по коронавирусу за последние сутки. В Петербурге жертвами ковида за воскресенье признали 53 умерших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные 1 февраля.



Всего с начала пандемии в России от коронавируса скончались свыше 73600 человек. В Петербурге — 9786 умерших.

Заболеваемость в Северной столице продолжает снижаться, суточное число инфицированных опустилось ниже отметки в 2 000 человек.