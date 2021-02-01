FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

За сутки в Петербурге от коронавируса скончались 53 человека

437 человек попали в российскую летальную статистику по коронавирусу за последние сутки. В Петербурге жертвами ковида за воскресенье признали 53 умерших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные 1 февраля.

Всего с начала пандемии в России от коронавируса скончались свыше 73600 человек. В Петербурге — 9786 умерших.

Заболеваемость в Северной столице продолжает снижаться, суточное число инфицированных опустилось ниже отметки в 2 000 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний