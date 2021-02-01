В Петербурге за сутки коронавирусом заболели меньше двух тысяч человек

Коронавирусная статистика в Петербурге за сутки опустилась ниже отметки в две тысячи новых заболевших. За сутки в городе выявили 1842 заболевших, сообщает 1 февраля оперативный штаб.

Новых заболевших COVID-19 (17 648) на этот раз выявили во всех субъектах РФ, кроме Чукотки. Так, 2037 заразившихся за 24 часа насчитали в Москве, которая остаётся лидером суточной коронавирусной статистики. Расположившийся на второй строчке Петербург отстаёт на 195 случаев.

В России с начала пандемии насчитали уже 3 868 087 заболевших COVID-19 (из которых 335 958 приходится на Петербург). Впереди по этому показателю только Бразилия (9,2 миллиона), Индия (10,8 миллиона) и США (почти 26,2 миллиона). В мире число случаев уже перевалило за 102 миллиона.