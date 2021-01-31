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Петербуржцев ждёт снежное начало недели. Автомобилистов предупреждают о гололедице

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Петербургская погода не приготовила сюрпризов для горожан в начале новой недели. В Северной столице выпадет снег, столбики термометров будут показывать среднюю для середины зимы температуру, неблагоприятных явлений не предвидится.

Как сообщает 31 января городское управление МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», первого февраля в городе ожидается облачная погода, местами пройдёт снег. Температура воздуха в ночное время составит минус 4-6 градусов, в дневное – минус 2-4. Порывы западного, юго-западного ветра не будут превышать 11 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится.

Петербургских автомобилистов также предупредили, что на городских дорогах возможна гололедица.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (1)

hal9000
"местами пройдет"..и где эти места?..)
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