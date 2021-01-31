Петербургская погода не приготовила сюрпризов для горожан в начале новой недели. В Северной столице выпадет снег, столбики термометров будут показывать среднюю для середины зимы температуру, неблагоприятных явлений не предвидится.



Как сообщает 31 января городское управление МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», первого февраля в городе ожидается облачная погода, местами пройдёт снег. Температура воздуха в ночное время составит минус 4-6 градусов, в дневное – минус 2-4. Порывы западного, юго-западного ветра не будут превышать 11 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится.

