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Переболевшие коронавирусом Дзюба и Лунёв присоединились к «Зениту» на сборах

Футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Андрей Лунёв, переболевшие коронавирусом, присоединились к команде на втором зимнем сборе в Дубае (ОАЭ). Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

15 января «Зенит» вылетел в Дубай на первый в 2021 году сбор без заболевших COVID-19 Артёма Дзюбы и Андрея Лунёва. «Зенит» тренировался в Дубае до 27 января. Вторые сборы там же пройдут с 31 января по 12 февраля.

После первой половины сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко по итогам 19 туров.

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