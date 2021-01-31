Футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Андрей Лунёв, переболевшие коронавирусом, присоединились к команде на втором зимнем сборе в Дубае (ОАЭ). Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

15 января «Зенит» вылетел в Дубай на первый в 2021 году сбор без заболевших COVID-19 Артёма Дзюбы и Андрея Лунёва. «Зенит» тренировался в Дубае до 27 января. Вторые сборы там же пройдут с 31 января по 12 февраля.

После первой половины сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко по итогам 19 туров.