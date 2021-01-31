Фото: скриншот трейлера

На стриминговой платформе Netflix показывают «Раскопки» — вроде бы невинную британскую историческую драму, которая на деле обращается в один из лучших кинороманов последних лет.

В основе — хорошо известный сюжет: в конце тридцатых годов прошлого века обывательница Эдит Претти увлеклась археологией и решила покопаться в кургане, который располагался по соседству с её домом в Саффолке. Соседи и профессионалы считали её сумасшедшей фанатичкой, но очень быстро выяснилось, что дилетантка Претти обнаружила одну из самых ценных археологических находок в истории, ладью саксов с целым ворохом спрятанных в ней сокровищ.



От такого материала ничего значительного не ждёшь: ну, очередная история про то, как упорство побеждает любые трудности, а сильный и властный женский характер всё может одолеть. Плюс фирменный и всеми любимый британский стиль: шляпы, котелки, пабы, горбатые автомобили, поместья, зеленые лужайки.

Сюжет «Раскопок» сочинила сценаристка Мойра Буффини. Опытнейшая профессионалка, адаптировавшая для британской сцены «Самоубийцу» Николая Эрдмана, написавшая «Византию» ирландского классика Нила Джордана и новую версию «Джейн Эйр», экранизированную с Мией Вассиковской в главной роли. Она простой анекдот эффектно превратила в сложную, полифоническую драму. В центре сюжета — вовсе не поиски кургана и не попытки Претти уговорить археологов заняться его исследованием. Все эти события занимают от силы минут пятнадцать сюжета — остальное время посвящено самим раскопкам, исследованию находок, визитам специалистов и прессы.

Фото: скриншот трейлера

Буффини не только сочиняет любовную историю между Претти и археологом Бэзилом Брауном, которого она наняла для работы над курганом. Тут есть ещё и параллельная любовная линия — между двумя учеными, которые вытаскивают из земли сокровища, молодой замужней Пэгги Пигготт и юным любителем древностей.

Но даже сильнее романтики сюжет развивает и двигает вперед исторический фон: всё действие развивается под лейтмотив разговоров о грядущей войне. О ней болтают по радио, за столом и на диване, в пабе и на самих же раскопках. Буффини вместе с режиссером Саймоном Стоуном мастерски выстраивает партитуру этой физически ощущаемой приближающейся катастрофы. За разговорами следует гул самолетов, которые с каждой секундой оказываются всё ближе, далёкие разрывы бомб, постоянно возрастающая тревога в каждом слове и каждом жесте героев.

Все эти драматургические изыски только усиливает актёрская игра — в «Раскопках» две главные красотки нового британского кино предстают совершенно по-новому. Керри Маллиган, главная робкая девочка мирового экрана последнего десятилетия, после короткого перерыва возвращается в новом статусе. Её Претти — уже не легко краснеющая наивная девочка с окраины (такими были героини Маллиган и в «Гэтсби», и в «Стыде»), а опытная, сильная, невротичная и настойчивая дама с прямой спиной, без пяти минут железная леди. Но даже мощнее выступает в «Раскопках» старлетка Лилли Джеймс, Наташа Ростова из «Войны и мира». Здесь она появляется в совсем неожиданном для себя образе Пигготт, своеобразной Анны Карениной, которую разрывают страсти. И показывает, что красота, очарование и эмоциональность вообще не исчерпывают её актёрскую палитру. Она незаметно выросла в большую, значительную, зрелую актрису, которой по плечу любой, самый сложный материал.

Фото: скриншот трейлера

Но главное, чего добиваются в «Раскопках» Буффини и исполнительницы главных ролей — превращают запылившийся сюжетец в большую и страшную сагу о поисках себя. Военный фон накладывается на обнаружение следов древних цивилизаций — а итогом становится натурально обретение ответа на вопрос «кто я такой». Сокровища Претти стали первыми настоящими свидетельствами древней культуры англосаксов, сложной и многообразной, до тех пор почти неизвестной науке. В свете разгорающейся войны и авианалётов немецких войск они оказались особенно важны, потому что доказывали, что есть у этих людей, переживающих бомбёжки и обстрелы, что-то общее и в равной степени ценное для всех. Что есть за что бороться, что любить и чем восхищаться. Что молодого учёного, деревенского паренька, королеву, музейщика, домохозяйку что-то объединяет. Эта лодка, истлевшие деревяшки, ржавые щиты и шлемы — доказательство того, что жители Британии — не просто скопище разрозненных созданий, которые по любому поводу рады дать друг другу по роже, а народ.

И анекдот, благодаря этому, превращается в редчайший пример патриотического кино, до которого отечественным образцам сомнительного по определению и очень ангажированного жанра — как до Луны. Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»