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Российский саночник Роман Репилов завоевал «золото» на чемпионате мира

Саночник Роман Репилов занял первое место в соревнованиях мужчин на одноместных санях на чемпионате мира в Кёнигзее (Германия) в субботу, 30 января. Вторым стал немец Феликс Лох, уступивший россиянину 0,062 секунды.

Бронзу завоевал австриец Давид Гляйршер. Россияне Семён Павличенко и Александр Горбацевич заняли 8-е и 13-е места соответственно.

Это «золото» чемпионата мира третье для Репилова в карьере.

Сегодня, напомним, лыжную гонку выиграл россиянин Александр Большунов.

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