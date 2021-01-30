Газ в Киришах убил молодого работника предприятия. Содержание сероводорода на месте ЧП превышало норму в 12 раз

В результате ЧП в Киришах погиб сотрудник химической компании — врачи не смогли спасти его. Его коллега был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Оба, по предварительным оценкам, отравились ядовитым газом.
Роспотребнадзор сегодня сообщил о проведении проверки по факту выброса сероводорода в промзоне города Кириши, на предприятии по производству битума. Подробности происшествия описывает 47news.
Погибший, по предварительным данным издания, 25-летний мужчина родом из Новгородской области, был зарегистрирован в деревне Мотохово под Киришами и работал в АО «Хэлп-Ойл». Его доставили с территории этой компании в промзоне на улице Победы в Киришскую районную больницу, где он и скончался вечером 29 января. По информации экстренных службах, медики предварительной причиной смерти считают отравление газом.
С той же территории в больницу попал 27-летний местный житель, тоже работник «Хэлп-Ойл». Отравление подозревают и у него. Информации о других пострадавших не было, однако это пока проверяется.
Компания «Хэлп-Ойл», как говорится на её сайте, производит битум, мазут, топливо судовое и для реактивных двигателей. По данным «СПАРК-Интерфакс», она зарегистрирована в 1996 году, руководитель — известный в Киришах бизнесмен Сергей Дятлов, оборот за 2019 год составил 4,6 млрд рублей, прибыль — 66 млн рублей. По предварительной версии, к трагедии могло привести нарушение техники безопасности.
В местной администрации изданию сообщили, что пробы воздуха на месте ЧП показали превышение нормы содержания сероводорода в 12 раз. В жилом массиве, уверяют чиновники, предельно допустимая концентрация не превышена. Тем не менее от местных жителей в этот день поступило множество жалоб на неприятный запах.