Газ в Киришах убил молодого работника предприятия. Содержание сероводорода на месте ЧП превышало норму в 12 раз

В результате ЧП в Киришах погиб сотрудник химической компании — врачи не смогли спасти его. Его коллега был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Оба, по предварительным оценкам, отравились ядовитым газом.

Роспотребнадзор сегодня сообщил о проведении проверки по факту выброса сероводорода в промзоне города Кириши, на предприятии по производству битума. Подробности происшествия описывает 47news.

Погибший, по предварительным данным издания, 25-летний мужчина родом из Новгородской области, был зарегистрирован в деревне Мотохово под Киришами и работал в АО «Хэлп-Ойл». Его доставили с территории этой компании в промзоне на улице Победы в Киришскую районную больницу, где он и скончался вечером 29 января. По информации экстренных службах, медики предварительной причиной смерти считают отравление газом.