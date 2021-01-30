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Выброс сероводорода произошёл в Ленобласти, есть погибший

В промзоне города Кириши, на предприятии по производству битума, произошёл выброс сероводорода, сообщает 30 января администрация Ленинградской области.

В результате ЧП один человек скончался и один пострадал. Он находится в больнице в стабильном состоянии.

В жилых кварталах города взяли анализы воздуха — замеры провели сотрудники химико-радиометрической лаборатории управления по обеспечению защиты населения области. Превышения предельно допустимых концентраций химически опасных веществ не выявлено.

Причины выброса выясняются. Областной Роспотребнадзор проводит проверку.

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