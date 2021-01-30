Всеволожские следователи задержали подозреваемого в убийстве 22-летней Ксении Шеренговской в Мурино — её 24-летнего бойфренда Алексея Павловского. Тело девушки на днях было обнаружено под окнами одного из домов на шоссе в Лавриках.



«В настоящее время следователь допрашивает подозреваемого по обстоятельствам совершённого преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения», — сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области 30 января.

