Всеволожские следователи задержали подозреваемого в убийстве 22-летней Ксении Шеренговской в Мурино — её 24-летнего бойфренда Алексея Павловского. Тело девушки на днях было обнаружено под окнами одного из домов на шоссе в Лавриках.
«В настоящее время следователь допрашивает подозреваемого по обстоятельствам совершённого преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения», — сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области 30 января.
В ведомстве также добавили, что расследование уголовного дела, возбуждённого по статье об убийстве, продолжается.
Как уточняет 47news, подозреваемого привезли на допрос в Ленобласть из Иваново, куда он уехал после случившегося.
История гибели 22-летней Ксении Шеренговской в Мурино попала в новостные ленты накануне. Камеры видеонаблюдения, установленные в парадной дома, где она проживала, сняли ссору между ней и 24-летним Алексеем Павловским, которая сопровождалась избиением. Его версию событий читайте на «Фонтанке».