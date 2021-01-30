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По подозрению в убийстве молодой жительницы Мурино задержан её бойфренд из Иваново

Всеволожские следователи задержали подозреваемого в убийстве 22-летней Ксении Шеренговской в Мурино — её 24-летнего бойфренда Алексея Павловского. Тело девушки на днях было обнаружено под окнами одного из домов на шоссе в Лавриках.

«В настоящее время следователь допрашивает подозреваемого по обстоятельствам совершённого преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения», — сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области 30 января.

В ведомстве также добавили, что расследование уголовного дела, возбуждённого по статье об убийстве, продолжается.

Как уточняет 47news, подозреваемого привезли на допрос в Ленобласть из Иваново, куда он уехал после случившегося.

История гибели 22-летней Ксении Шеренговской в Мурино попала в новостные ленты накануне. Камеры видеонаблюдения, установленные в парадной дома, где она проживала, сняли ссору между ней и 24-летним Алексеем Павловским, которая сопровождалась избиением. Его версию событий читайте на «Фонтанке».

Фото: Следственное управление СК РФ по Ленинградской области

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Комментарии (2)

bluxer
Странно. Иваново - город невест, а не женихов.
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