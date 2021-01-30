Около сорока минут волкособ бегал вокруг людей, в том числе детей, в городском парке Победы в Ульяновке и пытался напасть.

Как передаёт 30 января радиостанция «Говорит Москва», инцидент произошёл накануне днём, когда много людей вышли отдыхать и кататься на ватрушках (тюбингах). Зверь сбежал из вольера и несколько раз укусил за руку мужчину, защищавшего ребёнка. Пострадавший обратился в травмпункт. Женщина и две девочки в шоке. Работники парка поймали волкособа и поместили обратно в вольер.