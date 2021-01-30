Около сорока минут волкособ бегал вокруг людей, в том числе детей, в городском парке Победы в Ульяновке и пытался напасть.
Как передаёт 30 января радиостанция «Говорит Москва», инцидент произошёл накануне днём, когда много людей вышли отдыхать и кататься на ватрушках (тюбингах). Зверь сбежал из вольера и несколько раз укусил за руку мужчину, защищавшего ребёнка. Пострадавший обратился в травмпункт. Женщина и две девочки в шоке. Работники парка поймали волкособа и поместили обратно в вольер.
Управление МВД по Ульяновской области и прокуратура Ленинского района начали проверку. «Нам поступило уже три сообщения. Первое — от администрации парка о том, что из вольера убежало животное. Второе сообщение от граждан, которые там находились, о том, что животное покусало жителя Ульяновска 1980 года рождения. Мы проводим проверку. Разбираемся, как получилось, что животное оказалось на воле. Прокуратура тоже подключилась. Животное в вольер вернули сами сотрудники парка», — отмечается в сообщении.
Животное, о котором идёт речь, по предварительным данным, — собака породы «чешский волчак». Это выведенный в XX веке гибрид немецкой овчарки и карпатского волка. Кинологи не рекомендуют запирать щенков этой породы в вольере, отмечая, что их дрессировка требует больше времени и усилий, чем в случае с традиционными породами.