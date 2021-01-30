Петербуржец стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над первоклассницей. На него указала супруга

Вышедшие за рамки дозволенного отношения между 38-летним петербуржцем и 7-летней девочкой, на которые указывала его супруга, легли в основу уголовного дела. Разобраться в них предстоит следователям.

Как стало известно «Фонтанке» 30 января, в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Его поместили в изолятор временного содержания.

Проверка показала, что ранее он проходил фигурантом уголовного дела о незаконном сбыте оружия, но оно было прекращено в соответствии с 6-й статьёй УПК РСФСР (вследствие изменения обстановки).