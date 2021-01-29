Петербурженка рассказала о сексуальном насилии над первоклассницей. Её мужа задержали за мелкое хулиганство

Житель Петербурга рассказывает полиции и следователям о своём отношении к семилетней девочке. Его жена уверена, что оно далеко от отцовского.



Как стало известно «Фонтанке» 29 января, накануне в отдел полиции с сообщением о преступлении сексуального характера в отношении ребёнка обратилась 29-летняя жительница проспекта Космонавтов. По словам женщины, два дня назад в собственной квартире насилию подверглась её семилетняя дочь.

Преступником она назвала мужа, который якобы вышел за рамки закона во время празднования своего 38-летия. Через несколько дней домой к семье наведались оперативники, мужчина задержан. Пока ему вручили протокол о мелком хулиганстве, вопрос о возбуждении уголовного дела ещё не решён.