Массовая авария под Петербургом утром 30 января собрала плотную пробку. Она произошла, судя по всему, по типичной схеме — из-за наезда на стоящее транспортное средство.
На Киевском шоссе (дорога Петербург — Псков) у пересечения с Волхонском шоссе столкнулись четыре автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, ближе полудню, когда приехали сотрудники ДПС, всё ещё была пробка. К 12:50 она рассосалась.
Эта авария разрасталась постепенно, пишут в комментариях. Сергей, проезжая мимо в 7:30, видел всего две машины и парня, который «бегал и махал фонариком, чтобы ещё никто не влетел». Другой Сергей пишет, что в 6:30 — 7:15 участник ДТП был ещё один. «Разложился очень неудачно, под горой, заняв среднюю и часть левой, мы с женой еще подумали, что так легко все не кончится, — рассказывает подписчик группы. — Хотя, может, это уже вторая авария на том же месте за сегодня, что-то действительно долго стоят».
Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. Например, на КАД в остановившийся автомобиль, по статистике, врезаются через 5–8 минут. Похожая авария, случившаяся в январе на ЗСД, попала на видео: блондинка на Audi задела соседнюю машину и попала под неё же через несколько секунд.