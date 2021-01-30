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Массовое ДТП на Киевском шоссе разрасталось постепенно, хотя последующие столкновения пытались предотвратить

Массовая авария под Петербургом утром 30 января собрала плотную пробку. Она произошла, судя по всему, по типичной схеме — из-за наезда на стоящее транспортное средство.

На Киевском шоссе (дорога Петербург — Псков) у пересечения с Волхонском шоссе столкнулись четыре автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, ближе полудню, когда приехали сотрудники ДПС, всё ещё была пробка. К 12:50 она рассосалась.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Эта авария разрасталась постепенно, пишут в комментариях. Сергей, проезжая мимо в 7:30, видел всего две машины и парня, который «бегал и махал фонариком, чтобы ещё никто не влетел». Другой Сергей пишет, что в 6:30 — 7:15 участник ДТП был ещё один. «Разложился очень неудачно, под горой, заняв среднюю и часть левой, мы с женой еще подумали, что так легко все не кончится, — рассказывает подписчик группы. — Хотя, может, это уже вторая авария на том же месте за сегодня, что-то действительно долго стоят».

Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. Например, на КАД в остановившийся автомобиль, по статистике, врезаются через 5–8 минут. Похожая авария, случившаяся в январе на ЗСД, попала на видео: блондинка на Audi задела соседнюю машину и попала под неё же через несколько секунд.

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Комментарии (4)

265044202
Слепых водителей сейчас много. Фонарик не поможет.
265015791
>Например, на КАД в остановившийся автомобиль, по статистике, врезаются через 5–8 минут.
Не информативно, надо сравнить с аналогичным в Германии и обсудить на причину отличий.
264965191
Где же комментарии, что Путин виноват?))
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