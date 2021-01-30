Массовая авария под Петербургом утром 30 января собрала плотную пробку. Она произошла, судя по всему, по типичной схеме — из-за наезда на стоящее транспортное средство.

На Киевском шоссе (дорога Петербург — Псков) у пересечения с Волхонском шоссе столкнулись четыре автомобиля, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, ближе полудню, когда приехали сотрудники ДПС, всё ещё была пробка. К 12:50 она рассосалась.

