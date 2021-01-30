В Петербурге за сутки зарегистрировано более полусотни смертей от коронавируса. В России — свыше 500

В летальную статистику по COVID-19 в Петербурге за минувшие сутки попали 64 человека. Общее количество скончавшихся от новой инфекции с начала пандемии увеличилось до 9 686. Об этом 30 января сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Северная столица занимает второе место в списке российских городов по этому показателю. Первое остаётся за Москвой, где с начала пандемии из-за коронавируса скончались 13 368 человек (+68 за сутки). За ней следуют Московская и Нижегородская области (3 731 и 2 107 умерших с начала пандемии соответственно).