FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -5
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В Петербурге за сутки зарегистрировано более полусотни смертей от коронавируса. В России — свыше 500

В летальную статистику по COVID-19 в Петербурге за минувшие сутки попали 64 человека. Общее количество скончавшихся от новой инфекции с начала пандемии увеличилось до 9 686. Об этом 30 января сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Северная столица занимает второе место в списке российских городов по этому показателю. Первое остаётся за Москвой, где с начала пандемии из-за коронавируса скончались 13 368 человек (+68 за сутки). За ней следуют Московская и Нижегородская области (3 731 и 2 107 умерших с начала пандемии соответственно).

В России за последние 24 часа зарегистрировано 512 смертей от COVID-19. Их общее число выросло до 72 697.

За тот же период выздоровели 24 502 жителя страны, а в целом — 3 279 964.

О приросте новых случаев заболевания коронавирусом в Петербурге и России читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Точно от вируса? Не "просто тромб оторвался"?
265045378
Статистика рисуется под политический заказ.
Заказ ныне таков: митинги против бункерного деда повышают заболеваемость!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний