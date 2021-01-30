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Генпрокуратура Белоруссии хочет признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов в Белоруссии, готовится признать экстремистским генеральная прокуратура республики, которая готовит необходимый пакет документов. Об этом 29 января сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на официального представителя ведомства Анжелику Курчак.

«С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — заявила Курчак.

В надзорном ведомстве объяснили, что флаг в годы Великой Отечественной войны «стал символом зверств на белорусской земле», поэтому граждане обращаются с призывами запретить его публичную демонстрацию.

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Комментарии (6)

Киргуду
Надо заодно и Лукашенко признать экстремистом.
Который под этим флагом принимал присягу в 1994.
Igor_VS
Думаю до лета не протянет. Экономика - на издыхании. У Пу денег мало. А кормить зверей из МВД надо. Блефовать будет трудно.
mavar
Давно пора
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