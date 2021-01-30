В МВД заявили, что причиной ДТП с 12 погибшими в Самарской области могла стать ошибка водителя грузовика

Ошибка водителя грузовика DAF могла стать причиной ДТП в Самарской области, в результате которого погибли уже 12 человек. Об этом 30 января сообщается на сайте МВД.



«По предварительным данным водитель грузового автомобиля «ДАФ» допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Ситроен», который двигался из Сызрани в Ульяновскую область», — говорится в сообщении.



Ранее губернатор региона Дмитрий Азаров прервал командировку в Москву и экстренно вылетел на место происшествия.

