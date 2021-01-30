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В МВД заявили, что причиной ДТП с 12 погибшими в Самарской области могла стать ошибка водителя грузовика

Ошибка водителя грузовика DAF могла стать причиной ДТП в Самарской области, в результате которого погибли уже 12 человек. Об этом 30 января сообщается на сайте МВД.

«По предварительным данным водитель грузового автомобиля «ДАФ» допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Ситроен», который двигался из Сызрани в Ульяновскую область», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Дмитрий Азаров прервал командировку в Москву и экстренно вылетел на место происшествия.

По данным спасателей, сообщение об аварии поступило в 19:20 (18:20 МСК). На 873 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.

По факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат СК.

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Комментарии (2)

mavar
На выходные в москву в командировку? И так каждую неделю? В Самаре негде погулять?
bluxer
Странно только то, что такие истории случаются не каждый день.
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