Число погибших в ДТП с грузовиком в Самарской области возросло до 11 человек. Губернатор региона экстренно возвращается из Москвы

Число погибших при столкновении грузовика, легковушки и микроавтобуса в Самарской области возросло до 11 человек. Об этом 29 января сообщил в своем Instagram губернатор региона Дмитрий Азаров, который прервал командировку в Москву и экстренно вылетел на место.
«Авария на эту минуту унесла жизни 11 человек: десять человек погибли на месте аварии, один человек скончался в больнице. Всего пострадавших 24 человека, все доставлены в больницу, в Сызранскую ЦРБ, трое на операционном столе», — написал Азаров. Он также добавил, что в ДТП пострадали жители Ульяновской и Самарской областей.
По данным спасателей, сообщение об аварии поступило в 19:20 (18:20 МСК). На 873 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.
По факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат СК.