Число погибших в ДТП с грузовиком в Самарской области возросло до 11 человек. Губернатор региона экстренно возвращается из Москвы

Число погибших при столкновении грузовика, легковушки и микроавтобуса в Самарской области возросло до 11 человек. Об этом 29 января сообщил в своем Instagram губернатор региона Дмитрий Азаров, который прервал командировку в Москву и экстренно вылетел на место.



«Авария на эту минуту унесла жизни 11 человек: десять человек погибли на месте аварии, один человек скончался в больнице. Всего пострадавших 24 человека, все доставлены в больницу, в Сызранскую ЦРБ, трое на операционном столе», — написал Азаров. Он также добавил, что в ДТП пострадали жители Ульяновской и Самарской областей.

