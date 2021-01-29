Власти Петербурга рассказали, как навсегда заставить затихнуть «вторую волну» коронавируса

Как говорится в опубликованном 29 января отчете межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19, в городе идет значительное снижение обращений пациентов за помощь, уменьшение количества активно больных — как в стационаре, так и в амбулаторной сети. Количество свободных коек достигло 4 665 — это 37,2% от общего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. И в целом, судя по графикам распространения инфекции, эпидемия находится в нисходящей части второй волны. И это можно сделать необратимым при соблюдении ряда условий.

«Благодаря проводимым противоэпидемическим мероприятиям снижение распространения инфекции носит поступательный и устойчивый характер на протяжении более чем трех недель. Дальнейшее выполнение гражданами элементарных противоэпидемических мер, таких как соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, ускорит стихание второй волны эпидемии, а массовая вакцинация населения города даст основания надеяться на необратимость этого процесса», — заявили в совете.

За неделю темпы вакцинации от COVID-19 в Петербурге выросли вдвое. Всего в городе дважды укололись почти 10 тысяч человек.