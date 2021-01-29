В Московском районе построят трёхзвёздочный отель Holiday Inn Express за 1,1 млрд рублей. Смольный выделил участок инвестору

Правительство Петербурга предоставило компании ООО «Фомальгаут» на инвестиционных условиях участок в 15 тыс. кв. м на Стартовой улице в Московском районе, следует из постановления, размещенного на сайте Смольного 29 января.
Инвестор обязуется возвести на нем гостиницу в течение 3,5 лет.
Статус стратегического инвестора ООО «Фомальгаут» был присвоен в августе 2020 года. Сообщалось, что общий объем вложений в проект составит около 1,1 млрд рублей. Гостиничный комплекс «АэропортСити Санкт-Петербург» будет расчитан на 150 номеров категории «три звезды», также в нем будет торгово-деловой центр и паркинг. Гостиничным оператором выступит InterContinental Hotels Group — бренд Holiday Inn Express.
ООО «Фомальгаут» учреждено в 2019 году, его единственный владелец — австрийская компания Warimpex Finanz. Ей же принадлежит ряд петербургских компаний, построивших и управляющих несколькими крупными объектами недвижимости в Петербурге. Среди них — АО «Авиелен АГ», в числе активов которого — бизнес-центры «Цепеллин» и «Юпитер» на Стартовой, крупный многофункциональный паркинг на Внуковской и отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport также на Стартовой улице. Все они объединены в многофункциональный комплекс «Аэропорт-Сити», а в числе якорных арендаторов — структуры «Газпрома».