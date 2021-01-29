В Московском районе построят трёхзвёздочный отель Holiday Inn Express за 1,1 млрд рублей. Смольный выделил участок инвестору

Правительство Петербурга предоставило компании ООО «Фомальгаут» на инвестиционных условиях участок в 15 тыс. кв. м на Стартовой улице в Московском районе, следует из постановления, размещенного на сайте Смольного 29 января.



Инвестор обязуется возвести на нем гостиницу в течение 3,5 лет.

Статус стратегического инвестора ООО «Фомальгаут» был присвоен в августе 2020 года. Сообщалось, что общий объем вложений в проект составит около 1,1 млрд рублей. Гостиничный комплекс «АэропортСити Санкт-Петербург» будет расчитан на 150 номеров категории «три звезды», также в нем будет торгово-деловой центр и паркинг. Гостиничным оператором выступит InterContinental Hotels Group — бренд Holiday Inn Express.