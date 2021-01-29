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Долги россиян по ипотеке побили исторический максимум — больше 9 трлн рублей

Задолженность россиян по ипотечным кредитам на 1 января 2021 года составила 9,08 трлн рублей. Сумма задолженности граждан по ипотеке за год выросла более чем на 21%. Такие данные в отчете 29 января приводит Центробанк.

Показатель впервые превысил порог в 9 трлн. Так, на 1 января 2020 года задолженность составляла 7,49 трлн рублей.

Банки в 2020 году выдали россиянам ипотечные кредиты на общую сумму 4,3 трлн рублей, что на 50,8% выше показателя годом ранее.

Средневзвешенная ставка по ипотеке за год снизилась с 9% до 7,38%. До исторического минимума в 7,16% она опускалась в августе.

В Петербурге в конце 2020 года более 80% квартир в новостройках покупалось в кредит. За десять лет доля ипотечных сделок на рынке новостроек выросла в восемь раз. При этом около 90% ипотечных сделок проходят по программе господдержки.

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Комментарии (9)

265044202
Смотрю любит народ кредиты.
gencon
Интересно бункерный знает значение слова ипотека? Он же из грязи в князи ещё при Ельцине выбился. Вот принесут ему и скажут, на митинг вышли млн ипотечников. А он в ответ :"почему до сих пор нет закона запретить ипотеку"?
265044697
Пузырю быть , осталось только подождать когда он лопнет )))
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