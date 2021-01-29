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Экологи не нашли огромного нефтяного пятна в Неве. И маленького тоже

Специалисты ГУП «Пиларн» не нашли в районе Свердловской набережной загрязнений на поверхности Невы. Об этом «Фонтанке» вечером 29 января сообщили в Комитете по природопользованию.

«Проведен визуальный мониторинг, по указанному в аварийном извещении адресу следов загрязнения акватории нефтепродуктами не обнаружено», — подвели итог осмотра в Смольном.

Как рассказал источник «Фонтанки», разбирающийся в ситуации, подобного рода бензиновые плёнки довольно быстро испаряются с поверхности воды.

Ранее пользователи соцсетей указали на большое радужное пятно в районе Свердловской набережной, недалеко от ЛМЗ.

© Фонтанка.Ру

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