Экологи не нашли огромного нефтяного пятна в Неве. И маленького тоже

Специалисты ГУП «Пиларн» не нашли в районе Свердловской набережной загрязнений на поверхности Невы. Об этом «Фонтанке» вечером 29 января сообщили в Комитете по природопользованию.



«Проведен визуальный мониторинг, по указанному в аварийном извещении адресу следов загрязнения акватории нефтепродуктами не обнаружено», — подвели итог осмотра в Смольном.

Как рассказал источник «Фонтанки», разбирающийся в ситуации, подобного рода бензиновые плёнки довольно быстро испаряются с поверхности воды.

Ранее пользователи соцсетей указали на большое радужное пятно в районе Свердловской набережной, недалеко от ЛМЗ.