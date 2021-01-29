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По Неве вдоль Свердловской набережной плывёт огромное нефтяное пятно. Экологи выехали на место

Жители Петербурга заметили большое нефтяное пятно на поверхности Невы в Калининском районе Петербурга. Как сообщают пользователи соцсетей 29 января, загрязнение наблюдается вдоль Свердловской набережной, недалеко от Ленинградского Металлического завода.

В комитете по природопользованию корреспонденту «Фонтанки» заявили, что на место выехали специалисты ГУП «Пиларн». Размер загрязнения и причины пока уточняются.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

bluxer
Это, между прочим, самое глубокое место Невы.
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