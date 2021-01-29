Правительство Петербурга обсуждает отмену комендантского часа для общепита вслед за Москвой. Но без «жарких танцев»

Правительство Петербурга обсуждает отмену комендантского часа для общепита вслед за Москвой. По данным «Фонтанки», в новую версию коронавирусного 121-го постановления может войти снятие запрета на работу ресторанов и баров с 23.00 до 6.00.

Данное ограничение было введено в октябре. «Развлекаться и передавать друг другу вирусы в жарком танце сегодня не время», — комментировал тогда вице-губернатор Евгений Елин. После этого Роспотребнадзор рекомендовал ограничить ночную жизнь по всей стране.

Изначально власти Петербурга не планировали снимать запрет до того, как санитарное ведомство пересмотрит рекомендацию. Но на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин разрешил барам, ресторанам и клубам работать после 23.00. По словам собеседников «Фонтанки», отмена ограничения для ресторанов и баров состоится с высокой долей вероятности. Но запрет на работу ночных клубов и дискотек сохранят.