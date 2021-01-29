Издание Onliner опубликовало комментарий, который ему предоставили в УСК по Минску: «По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство... массой 0,4 грамма», — сообщили следователи. Они уточнили, что «к нему применена мера пресечения в виде залога».

Милиция Республики Беларусь показала фото задержанного за хранение наркотиков певца Тимы Белорусских. Снимок 29 января появился в одном из телеграм-каналов, после его подхватили ведущие республиканские СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Тимы Белорусских — якобы у него дома обнаружили 2 килограмма наркотика растительного происхождения. По местным законам за это ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сам молодой человек в своём Instagram назвал информацию «вбросом». И уточнил, что находится дома, но не под арестом.



Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) известен своими хитами «Незабудка», «Витаминка», «Одуванчики». Летом 2020 года он поддержал протесты в Белоруссии, в отличие от своего коллеги по цеху Макса Коржа.