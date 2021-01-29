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Из Петербурга впервые за 10 месяцев вылетел рейс в Хельсинки. В Финляндию вырвались 70 пассажиров

Первым рейсом Finnair Петербург — Хельсинки после восстановления авиасообщения отправились 70 пассажиров. Об этом 29 января сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Финский национальный перевозчик будет летать в Петербург из столицы Суоми пока два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. Рейс из Москвы в Хельсинки обслуживает «Аэрофлот».

Полёты между Россией и Финляндией прекратились в связи с пандемией: граница закрылась 19 марта 2020 года. Для большинства россиян въезд в Суоми по-прежнему ограничен из-за эпидемиологической ситуации. Финляндия пускает из России определенные категории граждан, например обладателей ВНЖ, студентов финских вузов, сотрудников компаний в Суоми, сезонных работников, людей с близкими родственниками в соседней стране. При этом в Пулково отмечают, что пассажирам из Санкт-Петербурга доступны стыковки в Хельсинки по маршрутной сети Finnair.

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Комментарии (3)

nuga
там же корона бушует?
bluxer
Что значит вырваться. Выбирайте выражения, любители заграничной колбасы.
Iamthebeast
Через пару лет и простые граждане с визами смогут вырываться))
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