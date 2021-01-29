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Британский МИД составил список городов РФ с запланированными несанкционированными митингами. Дипмиссии США за подобное уже прилетело

Внешнеполитическое ведомство Великобритании перед возможными несогласованными акциями назвало города, где они пройдут.

«Запланированы акции протеста по всей России», — говорится 29 января в заявлении МИД королевства. Там же называются места, где могут пройти несанкционированные митинги.

Дипломаты просят своих граждан внимательно следить за ситуацией, а также «сохранять бдительность и избегать протестов».

Перед акциями протеста 23 января МИД США также опубликовал информацию о мероприятиях с точным указанием городов и времени начала. После этого Министерство иностранных дел России пообещало разобраться с вмешательством во внутренние дела России.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Предлагаю минздраву рф опубликовать карту с населенными пунктами британии где особо много короновирусных больных с британским штаммом вируса.
rumet
кадровые дипломаты впряглись в кремлёвскую колбасню - стиль маньки-буфетчицы мида признан каноном)
Точно такие же предупреждения рос.гражданам на сайте рос. дипмиссии в сша в связи с несанкционированными митингами в Нью-Йорке и Вашингтоне - не привлекли ничьего внимания вообще. Это стандартная практика заботы дипломатов о своих гражданах. Ожидаются некие события - рекомендуем держаться подальше.
Но манька-буфетчица по принципу "кажное лыко - в стрОку" приплетает даже эту рутинную практику ВСЕХ дип. миссий и российской в том числе - в теорию "англо-саксонского" заговора)
Деградация на марше.
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