Британский МИД составил список городов РФ с запланированными несанкционированными митингами. Дипмиссии США за подобное уже прилетело

Внешнеполитическое ведомство Великобритании перед возможными несогласованными акциями назвало города, где они пройдут.



«Запланированы акции протеста по всей России», — говорится 29 января в заявлении МИД королевства. Там же называются места, где могут пройти несанкционированные митинги.

Дипломаты просят своих граждан внимательно следить за ситуацией, а также «сохранять бдительность и избегать протестов».

Перед акциями протеста 23 января МИД США также опубликовал информацию о мероприятиях с точным указанием городов и времени начала. После этого Министерство иностранных дел России пообещало разобраться с вмешательством во внутренние дела России.