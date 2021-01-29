Мурашко: Пандемия начнёт отступать в феврале-марте

Пандемия пойдёт на спад в конце зимы — начале весны. Такова оценка министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Думаю, февраль-март будут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — сказал он журналистам во время рабочего визита в Петрозаводск.