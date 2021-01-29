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Мурашко: Пандемия начнёт отступать в феврале-марте

Пандемия пойдёт на спад в конце зимы — начале весны. Такова оценка министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Думаю, февраль-март будут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — сказал он журналистам во время рабочего визита в Петрозаводск.

Ранее директор Центра им. Алмазова оценил общее количество переболевших коронавирусом в Петербурге в 1,5 млн человек. По официальным данным, в городе заболели коронавирусом 329 444 человека, а вылечились от него 225 640. Губернатор Петербурга заявил, что, несмотря на снижение заболеваемости, пока расслабляться рано.

С начала пандемии в России выявили 3 813 048 случаев COVID-19. Большинство заразившихся коронавирусом в РФ (3 255 462) смогли вылечиться. Летальных исходов зафиксировано 72 185.

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Комментарии (7)

W Bons
покроется ковид мурашками и сгинет
Агроном аэродрома
Вирус! Стой! Ать-два!
White Elk
Даже стоячие часы дважды в сутки верное время показывают.
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