Трубу у «Международной», которая заставила водителей блуждать в тумане, привели в порядок

Теплоэнергетики закончили ремонт трубы во Фрунзенском районе Петербурга, в зону которого попали 50 домов. Об этом 29 января сообщили в «Теплосети».



Как уточнили в пресс-службе компании, на улице Белы Куна, 6, бригада заменила пять метров ненадёжной сети. Сварочные работы закончили в начале восьмого утра, к 11:30 новый участок проверили и переключили потребителей. Отопление и горячую воду в дома подают штатно, заверяют в компании.

Труба у станции метро «Международная» лопнула накануне во второй половине дня. Плотный пар над разлившейся водой снизил видимость на дороге до минимума. Чинить теплосеть собирались до середины дня пятницы, 29 января.