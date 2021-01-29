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Петербургский студент столкнулся с соседом-оборотнем. Тот пожаловался на потоп, а потом разыграл представление

Нетривиальный способ попасть в квартиру выбрал грабитель в Кировском районе Петербурга. Поздний визит он объяснил коммунальной бедой, но, оказавшись внутри, потерял интерес к коммуникациям.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 29 января список пропавшего полиции надиктовывал 17-летний студент одного из городских вузов. Подсчитывать потери пришлось после того, как около девяти вечера он пустил незнакомца в квартиру на проспекте Народного Ополчения.

Смуглый бородач в домашних тапочках, барабаня в дверь, представился соседом и заявил, что топит — то ли он, то ли его. Студент растерялся и открыл, но до поиска течи и проверки труб дело так и не дошло. Оказавшись в квартире, гость заговорил иначе: потребовал сначала технику, а потом пароли. По словам юного квартиросъёмщика, ему пришлось быть откровенным — мужчина обещал ославить его наркоманом.

Получив желаемое, грабитель ушёл с ноутбуком, сумкой для него, смартфоном и чехлом от наушников. Всё фирмы Apple. Потерпевший оценил ущерб в 73 тысячи рублей и описал полиции черноволосого бородача не старше 30 лет явно не славянских корней. Он был налегке: тапочки, джинсы, футболка. На пальцах как будто были татуировки.

© Фонтанка.Ру

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