Петербургский студент столкнулся с соседом-оборотнем. Тот пожаловался на потоп, а потом разыграл представление

Нетривиальный способ попасть в квартиру выбрал грабитель в Кировском районе Петербурга. Поздний визит он объяснил коммунальной бедой, но, оказавшись внутри, потерял интерес к коммуникациям.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 29 января список пропавшего полиции надиктовывал 17-летний студент одного из городских вузов. Подсчитывать потери пришлось после того, как около девяти вечера он пустил незнакомца в квартиру на проспекте Народного Ополчения.

Смуглый бородач в домашних тапочках, барабаня в дверь, представился соседом и заявил, что топит — то ли он, то ли его. Студент растерялся и открыл, но до поиска течи и проверки труб дело так и не дошло. Оказавшись в квартире, гость заговорил иначе: потребовал сначала технику, а потом пароли. По словам юного квартиросъёмщика, ему пришлось быть откровенным — мужчина обещал ославить его наркоманом.