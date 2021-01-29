FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
76.19р92.13р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Вслед за Мариинской больницей коронавирусные койки закроют в ДГБ им. Филатова и Центре им. Алмазова

План по сворачиванию коронавирусных коек в Петербурге предполагает ряд действий уже до конца января, рассказал академик РАН и директор Центра им. Алмазова Евгений Шляхто.

«План есть. И совершенно чёткое есть понимание, что в ближайшее время будет возвращена в строй Мариинская больница. Это очень большая больница, и я думаю, что это сразу улучшит ситуацию с плановой помощью. И детская больница Филатова тоже будет перепрофилирована обратно. Центр Алмазова планирует с середины февраля перепрофилировать Институт Поленова для обеспечения доступности нейрохирургической помощи», — рассказал академик журналистам 29 января.

Мариинская больница первой столкнулась с дефицитом пациентов. За последние недели в учреждении остаются пустыми от трети до половины мест для больных с коронавирусом. Как писала «Фонтанка», в связи с регулярной незаполняемостью коек принято решение о высвобождении площадей для оказания профильной медицинской помощи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

***_555
То есть опасности нет? И массовые мероприятия безопасны?
bluxer
Давно пора заканчивать эти игры.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний