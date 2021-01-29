Вслед за Мариинской больницей коронавирусные койки закроют в ДГБ им. Филатова и Центре им. Алмазова

План по сворачиванию коронавирусных коек в Петербурге предполагает ряд действий уже до конца января, рассказал академик РАН и директор Центра им. Алмазова Евгений Шляхто.



«План есть. И совершенно чёткое есть понимание, что в ближайшее время будет возвращена в строй Мариинская больница. Это очень большая больница, и я думаю, что это сразу улучшит ситуацию с плановой помощью. И детская больница Филатова тоже будет перепрофилирована обратно. Центр Алмазова планирует с середины февраля перепрофилировать Институт Поленова для обеспечения доступности нейрохирургической помощи», — рассказал академик журналистам 29 января.

