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Мариинская больница сворачивает коронавирусные койки. Красной зоне предстоит дезинфекция

Мариинская больница сворачивает коронавирусные койки и готовится к приёму пациентов по профилю. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 28 января.

За последние недели в учреждении остаются пустыми от трети до половины мест для пациентов с коронавирусом. В связи с регулярной незаполняемостью коек принято решение о высвобождении площадей для оказания профильной медицинской помощи. В учреждении началась тотальная дезинфекция. Планируется, что Мариинская больница вернётся к обычному режиму работы 8 февраля.

В пресс-службе учреждения эту информацию опровергать не стали.

Ранее в Смольном анонсировали конец второй волны заболеваемости коронавирусом. На конец прошлой недели в городе свободными числились 32% коронавирусных коек.

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Комментарии (1)

bluxer
Мозгам тоже предстоит прочистка.
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