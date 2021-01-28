Мариинская больница сворачивает коронавирусные койки. Красной зоне предстоит дезинфекция

Мариинская больница сворачивает коронавирусные койки и готовится к приёму пациентов по профилю. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 28 января.



За последние недели в учреждении остаются пустыми от трети до половины мест для пациентов с коронавирусом. В связи с регулярной незаполняемостью коек принято решение о высвобождении площадей для оказания профильной медицинской помощи. В учреждении началась тотальная дезинфекция. Планируется, что Мариинская больница вернётся к обычному режиму работы 8 февраля.