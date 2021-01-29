Суточная статистика по ковиду прибавила сотню больных — и в стране, и в Петербурге

В Петербурге за сутки прибавилось 2 284 больных коронавирусом, что на 156 человек больше, чем днем ранее. По России прирост за 29 января ровно сотня.



Заболевших коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали во всех российских регионах. Всего насчитали 19 238 новых случаев COVID-19 (накануне их было 19 138). Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 2799, а идущий вторым Петербург отстает от нее на 515 человек.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует, что за день 29 385 человек обследовали на коронавирус. Всего заболевших в городе уже 329 444.