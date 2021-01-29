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Полиция нашла петербуржца, который делился с кондуктором пивом и отобрал у него сумку с выручкой

Жителя Петербурга задержали сотрудники полиции в Московском районе города. Его искали после того, как пьянка с потасовкой в трамвае попала на видео.

Как сообщает ГУ МВД региона 29 января, подозреваемым в грабеже оказался 27-летний петербуржец с несколькими судимостями. «Конфликт произошёл из-за того, что группа молодых людей в нетрезвом состоянии зашла в трамвай и вела себя неподобающе, на что кондуктор сделал замечание. Тогда один из пассажиров вырвал сумку. Злоумышленник с места происшествия скрылся, а с ним были ещё двое мужчин и девушка», — напомнили в полиции.

МВД России

«Фонтанка» описывала эту историю — судя по кадрам из трамвая, на замечание сперва выпивающие отреагировали мирно, предложив 58-летнему кондуктору присоединиться к процессу.

Возбуждено уголовное дело. Сумку подозреваемый выбросил, а четыре тысячи рублей из неё потратил.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

local_
Шерше ля фам,хорошенько шерше!!!
Марти МакФлай
Мда...Лицо, не обремененное интеллектом.
260695231
«"Фонтанка" описывала эту историю...» – гиперссылка ведёт на саму эту же сегодняшнюю заметку https://www.fontanka.ru/2021/01/29/69734761/
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