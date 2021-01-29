Жителя Петербурга задержали сотрудники полиции в Московском районе города. Его искали после того, как пьянка с потасовкой в трамвае попала на видео.



Как сообщает ГУ МВД региона 29 января, подозреваемым в грабеже оказался 27-летний петербуржец с несколькими судимостями. «Конфликт произошёл из-за того, что группа молодых людей в нетрезвом состоянии зашла в трамвай и вела себя неподобающе, на что кондуктор сделал замечание. Тогда один из пассажиров вырвал сумку. Злоумышленник с места происшествия скрылся, а с ним были ещё двое мужчин и девушка», — напомнили в полиции.