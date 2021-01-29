После серии «взрывных звонков» в Петербурге ищут гостей из Китая. В России они хотели учиться

Как стало известно «Фонтанке» 29 января, серия звонков с угрозой взрыва началась накануне незадолго до полудня. Первым в списке оказался «Китай город» на Выборгском шоссе, откуда эвакуировали 250 посетителей и сотрудников. С того же телефона последовательно «минировали» Витебский вокзал, откуда вывели тридцать человек, 88-й отдел полиции в Сертолово и филиал ВГТРК на набережной Карповки.

Два вокзала, аэропорт, телерадиокомпанию, пару отделов полиции и торговый комплекс «Китай город» проверяли в Петербурге после сообщений о «минировании». Последний, похоже, был выбран не случайно.

Почти одновременно обзвон начали с другого номера. В список попали 58-й отдел полиции на улице Хошимина, аэропорт Пулково и Балтийский вокзал. Здесь обошлось без эвакуаций. Сотрудники экстренных служб осмотрели все объекты, проверили прилегающую территорию, но ничего, напоминающего тротиловую шашку, которой пугал собеседник, не нашли.

Как вычислили полицейские, хулиганили с телефонных номеров, которые зарегистрированы на двух граждан Китая. Одному 30 лет, второму 43 года. Оба прибыли в Россию в 2017 году, указав целью учёбу. Мужчин ищут.

Также в четверг не обошлось без более традиционного: ближе к ночи на электронную почту УФСБ упало предупреждение о «минировании» ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Автор послания предложил поискать бомбу на третьем этаже здания. Его безуспешно проверяли полчаса, тревожить тех, кто ещё находился в торгово-развлекательном комплексе, не стали.