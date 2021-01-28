Посетители торгового комплекса «Китай город» на Выборгском шоссе Петербурга были вынуждены прервать шопинг из-за сообщения о минировании. В здании работают сотрудники правоохранительных органов. Это не единственный объект в городе, где проводится подобная проверка.
«В торговом комплексе работает полиция. Покупатели эвакуированы на улицу. Ожидается прибытие кинологов. «Китай город» временно не работает. Другие подробности устанавливаются», — сообщил днём 28 января представитель ТК.
По информации нашего издания, неизвестный позвонил и заявил, что в здании заложена тротиловая шашка. Одновременно с этим поступили звонки о минировании Витебского вокзала, пяти отделов полиции и городского аэропорта Пулково. В пресс-службе последнего информацию подтвердили и уточнили: «В аэропорту Пулково усилены меры безопасности, проводятся оперативные мероприятия».
«Фонтанка» также обратилась за подробностями в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.