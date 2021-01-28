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В Петербурге «заминировали» ТЦ, отделы полиции, Пулково и Витебский вокзал. Сообщали о «тротиловой шашке»

Посетители торгового комплекса «Китай город» на Выборгском шоссе Петербурга были вынуждены прервать шопинг из-за сообщения о минировании. В здании работают сотрудники правоохранительных органов. Это не единственный объект в городе, где проводится подобная проверка.

«В торговом комплексе работает полиция. Покупатели эвакуированы на улицу. Ожидается прибытие кинологов. «Китай город» временно не работает. Другие подробности устанавливаются», — сообщил днём 28 января представитель ТК.

По информации нашего издания, неизвестный позвонил и заявил, что в здании заложена тротиловая шашка. Одновременно с этим поступили звонки о минировании Витебского вокзала, пяти отделов полиции и городского аэропорта Пулково. В пресс-службе последнего информацию подтвердили и уточнили: «В аэропорту Пулково усилены меры безопасности, проводятся оперативные мероприятия».

«Фонтанка» также обратилась за подробностями в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

nuga
только выпустили школоту в учебу и пошли звонки,детки видимо развлекаются
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