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Скончался актер Василий Лановой

Актер Василий Лановой скончался в Москве 28 января на 88 году жизни. В начале января Ланового госпитализировали с коронавирусом.

Фото: скриншот с сайта YouTube

О смерти актера сообщила его супруга, актриса Ирина Купченко, пишет ТАСС.

Новость дополняется.

Фото: скриншот с сайта YouTube

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Комментарии (3)

Piter Russo
Покийтись с миром, пусть земля вам будет пухом.
Читатель111
Очень жаль. Великий артист, навсегда останется в наших сердцах. Как хотелось, чтобы справился с болезнью...
265044202
И опять коронавирус. Ужас.
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