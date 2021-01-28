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Василия Ланового перевели в реанимацию из-за последствий заболевания COVID-19

Состояние народного артиста СССР Василия Ланового ухудшилось из-за последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Сейчас он находится в реанимации. Об этом 28 января сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Василий Семёнович находится в реанимации под наблюдением врачей. Ночью ему стало хуже, это последствия ковида. Ирина Петровна Купченко, его супруга, тоже находится в больнице», — рассказал он (цитата по РБК).

Как сообщалось ранее, актёра госпитализировали в начале новогодних праздников, за ним наблюдают специалисты.

Василий Семенович Лановой — советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР (1980), ведущий актер Театра имени Вахтангова, мастер художественного слова.

Ирина Купченко — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снялась во множестве популярных картин, ведущая актриса Государственного академического театра имени Вахтангова.

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