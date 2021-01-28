Василия Ланового перевели в реанимацию из-за последствий заболевания COVID-19

Состояние народного артиста СССР Василия Ланового ухудшилось из-за последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Сейчас он находится в реанимации. Об этом 28 января сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.



«Василий Семёнович находится в реанимации под наблюдением врачей. Ночью ему стало хуже, это последствия ковида. Ирина Петровна Купченко, его супруга, тоже находится в больнице», — рассказал он (цитата по РБК).

Как сообщалось ранее, актёра госпитализировали в начале новогодних праздников, за ним наблюдают специалисты.

