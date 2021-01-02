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Василий Лановой и Ирина Купченко заразились коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом. Об этом сообщила 2 января ТАСС сама Купченко.

«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — сказала Купченко.

Ее тест на коронавирус также оказался положительным, но актриса не хочет госпитализироваться. Она добавила, что планирует посетить клинику, чтобы сделать КТ.

Спектакли с ее участием и участием Ланового, намеченные на эту неделю в Театре им. Вахтангова, будут заменены.

Василий Семенович Лановой — советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР (1980), ведущий актер Театра им. Вахтангова, мастер художественного слова.

Ирина Купченко — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снялась во множестве популярных картин, ведущая актриса Государственного академического театра им. Вахтангова.

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Комментарии (4)

hmkv
Расскажите уж справедливости ради обо всех остальных болячках уважаемых артистов
RemyMartin
ЛУНЯвой - бессмертный
263821611
А зачем делать КТ, если никаких признаков заболевания нет? А только ПЦР положительный?
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