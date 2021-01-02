Василий Лановой и Ирина Купченко заразились коронавирусом

«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — сказала Купченко.

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом. Об этом сообщила 2 января ТАСС сама Купченко.

Ее тест на коронавирус также оказался положительным, но актриса не хочет госпитализироваться. Она добавила, что планирует посетить клинику, чтобы сделать КТ.



Спектакли с ее участием и участием Ланового, намеченные на эту неделю в Театре им. Вахтангова, будут заменены.

