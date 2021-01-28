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Минпромторг не планирует фиксировать цены на яйца по аналогии с сахаром

Минпромторг не собирается фиксировать цены на куриные яйца по аналогии с тем, как это было сделано с сахаром и растительным маслом. По крайней мере, планов таких нет, сообщает 28 января пресс-служба министерства.

«В настоящее время планы о фиксации цен по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным Росстата, средняя розничная цена на яйцо куриное в январе 2021 года составила 76 рублей за 10 штук.

«По данным Минсельхоза России и отраслевых союзов, яйца подорожали в прошлом году в связи с ростом себестоимости производства на фоне удорожания кормов, а также в связи с волатильностью курса доллара США, что сказывается на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования. Сезонный рост цен на яйца сохраняется, как правило, до февраля, затем цена снижается на весенне-летний период с кратковременным ростом перед Пасхой», — сообщили в Минпромторге.

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Они предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар — 36 и 46 рублей за один килограмм соответственно.

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Комментарии (9)

265044202
Значит яйца скоро будут по 100.
Piter Russo
Регулируйте инфраструктурные составляющие для стабилизации - акцизы и налоги на бензин, дизель, цену киловатт часа, тарифы жкх.
Правительство стабильно все это поднимает, и они стабильно тянут все вверх.
hal9000
Лучше в деревню съездить там купить у кого нибудь ..а что здесь продается в магазинах это ужас какой то..чем там пичкают курей что они такое несут??незнааааю..
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