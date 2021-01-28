Минпромторг не планирует фиксировать цены на яйца по аналогии с сахаром

Минпромторг не собирается фиксировать цены на куриные яйца по аналогии с тем, как это было сделано с сахаром и растительным маслом. По крайней мере, планов таких нет, сообщает 28 января пресс-служба министерства.



«В настоящее время планы о фиксации цен по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным Росстата, средняя розничная цена на яйцо куриное в январе 2021 года составила 76 рублей за 10 штук.

«По данным Минсельхоза России и отраслевых союзов, яйца подорожали в прошлом году в связи с ростом себестоимости производства на фоне удорожания кормов, а также в связи с волатильностью курса доллара США, что сказывается на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования. Сезонный рост цен на яйца сохраняется, как правило, до февраля, затем цена снижается на весенне-летний период с кратковременным ростом перед Пасхой», — сообщили в Минпромторге.