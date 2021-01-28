Минэнерго, нефтяники и ФАС договорились держать рост цен на бензин в пределах инфляции. Топливный союз призывает посмотреть на биржу

Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и российские нефтяники договорились о стабилизации роста розничных цен на бензин в пределах инфляции. Для этого компании увеличат выпуск и запасы на нефтеперерабатывающих заводах.
«Мы разработали и согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения цен выше инфляции. Среди таких мер — увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже», — цитирует ТАСС главу ФАС Максима Шаскольского 28 января.
По его словам, позиция нефтяных компаний в этом вопросе «корректная, позитивная, ответственная». Поэтому глава антимонопольного органа не видит предпосылок к росту цен для конечных потребителей выше инфляции.
Также 28 января Российский топливный союз направил зампреду правительства Александру Новаку письмо с предложениями по нормализации сложившейся на топливном рынке ситуации. В частности, объединение предлагает увеличить объемы торгов бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до 23 тысяч тонн по АИ-92 и 13 тысяч тонн по АИ-95 за торговый день с дополнительным увеличением этих объемов с 1 марта по 30 апреля.
В первый торговый день 2021 года биржевая цена бензина выросла на 2,4%. Чтобы вырасти настолько, ценам на АЗС понадобился весь прошлый год. Торгующихся объемов 11 января хватило лишь на пятую часть заявок. Игроки рынка предупредили о дефиците топлива и росте розничных цен вслед за оптовыми.