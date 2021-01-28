Минэнерго, нефтяники и ФАС договорились держать рост цен на бензин в пределах инфляции. Топливный союз призывает посмотреть на биржу

Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и российские нефтяники договорились о стабилизации роста розничных цен на бензин в пределах инфляции. Для этого компании увеличат выпуск и запасы на нефтеперерабатывающих заводах.



«Мы разработали и согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения цен выше инфляции. Среди таких мер — увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже», — цитирует ТАСС главу ФАС Максима Шаскольского 28 января.

По его словам, позиция нефтяных компаний в этом вопросе «корректная, позитивная, ответственная». Поэтому глава антимонопольного органа не видит предпосылок к росту цен для конечных потребителей выше инфляции.