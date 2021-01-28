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Минэнерго, нефтяники и ФАС договорились держать рост цен на бензин в пределах инфляции. Топливный союз призывает посмотреть на биржу

Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и российские нефтяники договорились о стабилизации роста розничных цен на бензин в пределах инфляции. Для этого компании увеличат выпуск и запасы на нефтеперерабатывающих заводах.

«Мы разработали и согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения цен выше инфляции. Среди таких мер — увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже», — цитирует ТАСС главу ФАС Максима Шаскольского 28 января.

По его словам, позиция нефтяных компаний в этом вопросе «корректная, позитивная, ответственная». Поэтому глава антимонопольного органа не видит предпосылок к росту цен для конечных потребителей выше инфляции.

Также 28 января Российский топливный союз направил зампреду правительства Александру Новаку письмо с предложениями по нормализации сложившейся на топливном рынке ситуации. В частности, объединение предлагает увеличить объемы торгов бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до 23 тысяч тонн по АИ-92 и 13 тысяч тонн по АИ-95 за торговый день с дополнительным увеличением этих объемов с 1 марта по 30 апреля.

В первый торговый день 2021 года биржевая цена бензина выросла на 2,4%. Чтобы вырасти настолько, ценам на АЗС понадобился весь прошлый год. Торгующихся объемов 11 января хватило лишь на пятую часть заявок. Игроки рынка предупредили о дефиците топлива и росте розничных цен вслед за оптовыми.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Так у нас-жэ тогда воровать будут бензин по низким ценам!!! Этого нельзя допустить!!
265040341
.... и это при том, что ...
---- МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Лукойл", "Газпром", "Татнефть", "Новатэк" и "Сургутнефтегаз" вошли в число лидеров мирового рейтинга нефтегазовых компаний, обеспечивающих своим акционерам наибольший совокупный доход за последние 3 года. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG, "Бостон консалтинг групп") "Лидеры по созданию стоимости в нефти и газе 2021".
Михаил Петров-Водкин
+20% к акцизу, как на сигареты, было бы справедливо. Ну, и ещё столько же на алкоголь и закуску, чтобы дворец не шатался.
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