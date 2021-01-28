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Глава Башкирии готов забрать бюст Ахмет-Заки Валиди из Петербурга. Прокуратура называла востоковеда «пособником нацистов»

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал 28 января ситуацию со сносом бюста Ахмет-Заки Валиди, который в 2008 году был установлен во дворе СПбГУ.

«Очень неплохо высказался Всемирный курултай башкир, который попросил объяснить, что происходит. Мы много слышали всевозможных рассуждений на эту тему — пособник, не пособник. Мне кажется, мы должны получить документы, есть архивы. Это очень бы способствовало пониманию всей ситуации. Насколько мне известно, ряд общественных организаций обратились с просьбой забрать [бюст]. Я думаю, что это правильное решение. Если будет необходимость, мы тоже готовы помочь», — заявил глава Башкирии.

Накануне бюст востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тугана «съехал» с филфаковского дворика СПбГУ. Его демонтировали по представлению прокуратуры.

«Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением, а также музея Ахмет-Заки на территории Университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым», — говорилось в представлении.

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Комментарии (6)

yar_5e4cc335310b6
Видимо, в прокуратуре хотят разжечь межнациональный конфликт, потому как для башкир он-национальный герой.
Набеглов
Я бы на месте башкиров в ответ посносил бы к черту все бюсты Ленина в республике. По российским законам очевидный экстремист "чем больше духовенства удастся расстрелять, тем лучше".
Кстати, а почему так близорука и избирательна питерская прокуратура.
killbeachtrash
Зря я не прислушался к комментарию на защите "красного диплома" от представителя "Обкома", что мне нужно идти в МГИМО. Его твердое убеждение было. Может Россия пошла бы по другому сценарию.... Пойду паять паяльником, варить, крутить отвертками. Но язык отрезать не дам...НИКОМУ...
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