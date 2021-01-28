Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал 28 января ситуацию со сносом бюста Ахмет-Заки Валиди, который в 2008 году был установлен во дворе СПбГУ.



«Очень неплохо высказался Всемирный курултай башкир, который попросил объяснить, что происходит. Мы много слышали всевозможных рассуждений на эту тему — пособник, не пособник. Мне кажется, мы должны получить документы, есть архивы. Это очень бы способствовало пониманию всей ситуации. Насколько мне известно, ряд общественных организаций обратились с просьбой забрать [бюст]. Я думаю, что это правильное решение. Если будет необходимость, мы тоже готовы помочь», — заявил глава Башкирии.